'Musk wil zelfrijdende Tesla dit jaar gereed hebben'

Musk roept al jaren hetzelfde.

Eind 2021 zouden er 1miljoen Robotaxi's zijn. Omdat dan alle Tesla's met FSD als taxi zouden kunnen fungeren.

De eerst Tesla's die verkocht zijn met FSD staan alweer jaren op de sloop. De kopers van die auto's hebben die functie nooit zo kunnen gebruiken als beloofd bij de aanschaf.

Opvallend/vreemd dat Tesla daar nog niet voor is aangeklaagd in de VS....

En als ze dan uiteindelijk de technologie klaar zouden hebben, mogen ze hem niet inzetten omdat het niet is toegestaan door de wet in de diverse landen.

Ik ben benieuwd hoe dat dan zit met een verzekering. Als de auto zelf stuurt is de chauffeur niet meer aansprakelijk bij een ongeluk, maar Tesla (in het geval de auto echt volledig zelf kan en mag rijden).