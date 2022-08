Europese beurzen openen naar verwachting stevig lager

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september is gedaald tot het laagste niveau ooit. De index kwam uit op 36,5 negatief, tegen 30,9 negatief een maand eerder.



Toch geweldig, laagste consumentenvertrouwen ooit in Europa, 36,5 negatief tegenover 30,9 negatief een maand eerder. Correct me if I'm wrong maar dan was vorige maand toch negatiever?