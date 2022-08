Europese beurzen openen naar verwachting stevig lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een flink lagere opening tegemoet, nadat ze vrijdag al stevig onder druk stonden door de ferme uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve op Jackson Hole.

IG voorziet een openingsverlies van 199 punten voor de Duitse DAX, een min van 74 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 48 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag ook al flink lager gesloten, bevangen door hernieuwde rentevrees.

In aanloop naar de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, Wyoming noteerden de Europese beurzen overwegend lager.

De Europese Centrale Bank zorgde tegen het einde van de handelsdag voor extra druk na berichten dat de ECB in september een renteverhoging overweegt van 75 basispunten.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management sprak van een proefballonnetje van de ECB. "De kans dat de ECB de rente daadwerkelijk met 75 basispunten verhoogt, is klein. Dit doen ze wel vaker aan het eind van de handelsweek om even te peilen hoe de markt mogelijk zou kunnen reageren op een dergelijke stap", zei hij.

Belangrijkste boodschap in de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell was dat de Amerikaanse centrale bank voorlopig geen reden ziet om zijn agressieve rentebeleid aan te passen en de rentes zal blijven verhogen tot men er zeker van is dat de inflatie onder controle is.



Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september is gedaald tot het laagste niveau ooit. De index kwam uit op 36,5 negatief, tegen 30,9 negatief een maand eerder.

In Frankrijk steeg het consumentenvertrouwen in augustus onverwacht. De vertrouwensindex noteerde in augustus op 82 tegen een stand van 80 in juli.

Bedrijfsnieuws

In Parijs waren Sanofi en Publicis Group met winsten van respectievelijk 2,2 procent en 0,2 procent de enige stijgers. Unibail-Rodamco-Westfield verloor ruim 4,3 procent, Hermes International daalde 4,8 procent en Teleperformance noteerde 3,7 procent lager.

In Frankfurt steeg Porsche 0,7 procent, Hannover Rueck won 1,5 procent, terwijl Hellofresh 6,9 procent verloor.

In het VK steeg Rio Tinto 0,7 procent, Persimmon won 0,5 procent en Shell noteerde 0,3 procent hoger. Intercontinental Hotels verloor 4,1 procent.

Euro STOXX 50 3.603,68 (-1,9%)

STOXX Europe 600 426,09 (-1,7%)

DAX 12.971,47 (-2,3%)

CAC 40 6.274,26 (-1,7%)

FTSE 100 7.427,31 (-0,7%)

SMI 10.942,16 (-1,1%)

AEX 705,08 (+-1,8%)

BEL 20 3.663,47 (-1,8%)

FTSE MIB 21.895,25 (-2,5%)

IBEX 35 8.063,90 (-1,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag vermoedelijk met verlies.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag al fors lager, door hernieuwde rentevrees.

Alles stond vrijdag in het teken van de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, Wyoming. Belangrijkste boodschap van de speech van Powell was dat de Amerikaanse centrale bank voorlopig geen reden ziet om zijn agressieve rentebeleid aan te passen en de rentes zal blijven verhogen tot men er zeker van is dat de inflatie onder controle is.

De Fed "zal er zeker van moeten zijn dat de inflatie aan het dalen is", zei Powell in zijn speech.

De markt hoopte vooraf op meer duidelijkheid over de omvang van een renteverhoging in september en misschien zelfs wel een verandering in toon, nu de inflatie in de Verenigde Staten lijkt af te koelen.

De PCE-inflatie kwam in juli op jaarbasis uit op 6,3 procent, tegenover 6,8 procent in juni, zo bleek vrijdagmiddag. De kerninflatie zakte van 4,8 naar 4,6 procent, waar 4,7 procent werd verwacht.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS eveneens bekend dat de inkomens van Amerikanen in juli op maandbasis met 0,2 procent zijn gestegen, terwijl de consumentenbestedingen met 0,1 procent toenamen.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus verbeterd. De index voor het consumentenvertrouwen verbeterde tot 58,2. Dat was 51,5 in juli.

De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,6 procent, ofwel 0,54 dollar, hoger op 93,06 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Electronic Arts stegen bijna 4,0 procent, vanwege berichten dat e-commercereus Amazon.com de fabrikant van computerspelletjes als FIFA en Madden zou willen overnemen. Dit meldde USA Today vrijdag op basis van bronnen. Amazon daalde bijna 5,0 procent.

Aandelen Dell staan voorbeurs onder druk nadat de computerfabrikant donderdag nabeurs met tegenvallende kwartaalcijfers kwam. Het aandeel verloor bijna 13,0 procent.

Kledingretailer Gap had afgelopen kwartaal last van de hogere benzineprijzen en inflatie, waardoor het minder klanten ontving. Toch waren de resultaten beter dan verwacht. Het aandeel daalde circa 1,0 procent.

Workday noteerde ongeveer 2,8 procent hoger. Het softwarebedrijf kwam donderdagavond met sterke kwartaalcijfers.

Moderna spant een rechtszaak aan tegen concurrenten Pfizer en BioNTech die inbreuk zouden hebben gemaakt op de patenten van Moderna betreffende de mRNA-technologie waarmee coronavaccins worden gemaakt. Het duurt vermoedelijk jaren voordat de rechter tot een oordeel zal komen. Pfizer en BioNTech noteerden respectievelijk 2,3 procent lager en circa 3,4 procent lager. Moderna verloor ruim 3,0 procent.

De U.S. Securities and Exchange Commission zei vrijdag dat het een akkoord heeft China over inspecties en onderzoeken van auditkantoren in China en Hongkong. Dit kan gunstig zijn voor Chinese ADR's met een notering in de VS. Alibaba en JD.com daalden circa 2,0 procent.

S&P 500 index 4.057,66 (-3,4%)

Dow Jones index 32.283,40 (-3,0%)

Nasdaq Composite 12.141,71 (-3,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het rood.

Nikkei 225 27.858,63 (-2,7%)

Shanghai Composite 3.231,74 (-0,1%)

Hang Seng 20.029,31 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9915. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 0,9965 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9999 op de borden.

USD/JPY Yen 138,82

EUR/USD Euro 0,9915

EUR/JPY Yen 137,63

MACRO-AGENDA:

- Geen agendapunten

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten