PostNL neemt duizenden bezorgers extra in dienst

Op korte termijn wellicht niet. Op langere termijn zeker wel!

Op zich is er best wel een verhaal te houden dat meer mensen in vaste dienst uiteindelijk op de lange termijn meer winst op gaat leveren. Alleen daar horen we Postnl niet over. Herna geeft aan dat ze mensen in vaste dienst wil nemen, omdat ze een duurzaam bedrijf wil zijn.Als aandeelhouder vraag ik mij dan af wat bij Postnl precies 'doel'en wat precies 'middel' is. In mijn beleving zou een beursgenoteerd bedrijf als 'doel' het maken van (lange termijn) winst moeten hebben. Verduurzaming kan dan een 'middel' zijn dat hier toe bijdraagt, mits op de goede manier ingezet. Bij Herna heb ik echter altijd de indruk dat het 'doel' duurzaamheid is en dat winst slechts een 'middel' is om dit te bereiken.