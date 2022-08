Groene cijfers op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag richting het einde van de ochtendhandel hoger. De AEX index steeg 0,7 procent tot 718,91 punten, terwijl de AMX 1,0 procent opliep.

Beleggers blijven in afwachting van een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en een belangrijk inflatiecijfer in de VS op vrijdag.



Vandaag gaat het driedaagse symposium voor centraal bankiers in Jackson Hole van start, waar Powell vrijdag zal spreken. "Powell is de enige van wie we niets meer hebben gehoord sinds de bijeenkomst in juli", zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Asset Management. Volgens hem lijkt Powell de meest duifachtige van de Fed-haviken "en we willen allemaal weten hoe hij over dingen denkt".



Het Duitse ondernemersklimaat is in augustus nauwelijks verder verslechterd. De Ifo-index ging van 88,7 naar 88,5. Er was gerekend op 87,2. En de Duitse economie is in het tweede kwartaal toch licht gegroeid, met 0,1 procent, meldde Destatis. Eerder kwam men uit op een nulgroei.

Beleggers hebben later donderdag nog aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de definitieve economische groei in het tweede kwartaal in de VS. Ook worden de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven.

De Amerikaanse olie-future noteert 0,4 procent hoger op 95,23 dollar, terwijl Brent-olie 101,82 dollar kost voor een vat. Woensdag sloot de future in New York al ruim een procent hoger op 94,89 dollar per vat.

Het muntpaar euro/dollar noteert op 1,0010, nadat de euro afgelopen dagen voor het eerst geruime tijd onder pariteit dook.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een koerswinst van 3,9 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield rondde de verkoop van het winkelcentrum Westfield Santa Anita in het Californische Arcadia af en wordt beloond met ruim 3 procent koerswinst.

Just Eat Takeaway.com, Philips en Signify zijn schaarse dalers in de AEX.

Laadpalenfabrikant Alfen gaat aan de leiding in de Midkap, met een koerswinst van 9 procent. De omzetverwachting voor dit jaar kon fors omhoog na snelle groei in het tweede kwartaal, waarbij het resultaat verdubbelde. Alfen rekent nu voor 2022 op 410 tot 470 miljoen euro omzet, in plaats van 350 tot 420 miljoen, na een golf aan projecten voor auto-oplaadpunten na de coronacrisis in de eerste helft van het jaar.



Andere stijgers in de Midkap zijn Fugro en OCI, met beide 2,5 procent.

Smallcapper Van Lanschot Kempen heeft in de eerste helft van dit jaar minder winst geboekt, door een voorziening in het eerste kwartaal, terwijl er wel veel nieuw beheerd vermogen binnenkwam. Het aandeel van de bank werd 0,5 procent meer waard.

Pharming leidt de AScX met 4,5 procent koerswinst.



Lazard Frères Gestion heeft een belang in Brill opgebouwd van 4,3 procent. Het aandeel staat 0,8 procent lager.