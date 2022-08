'Sterke operationele marge Kendrion' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal een sterke operationele marge gerealiseerd. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 126,9 miljoen euro, hetgeen 2,2 procent lager was dan waar ING op mikte. De autonome omzetgroei kwam daarmee uit op 2 procent, waar ING rekende op 6 procent. Het aangepaste EBITDA-resultaat kwam met 13,7 miljoen euro juist 11,4 procent hoger uit dan verwacht. Kendrion wist bovendien de brutomarge met 80 basispunten te laten stijgen ondanks de inflatie en dat ondersteunde volgens Hollestelle de sterke EBITDA-marge van 10,8 procent. De groei werd conform verwachting van de analist aangejaagd door de Industrial-divisie. De tak Automotive presteerde wat zwakker dan verwacht. De nettoschuld bedroeg 145,6 miljoen euro, circa 4 procent onder de verwachtingen van ING. Dit onderstreept volgens Hollestelle de aanhoudend gezonde financiële positie, ook omdat Kendrion investeert in extra capaciteit in China. ING handhaaft het koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 26,25 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 1,9 procent tot 15,42 euro. Bron: ABM Financial News

