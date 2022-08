Omzet Kendrion trekt aan, maar bedrijfsresultaat onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk stond. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

CEO Joep van Beurden sprak van een solide eerste halfjaar, waarbij het bedrijf kampte met uitdagende ontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie, geopolitieke onzekerheid, verstoringen in de aanvoerketen en volatiliteit in de orders, naast coronabeperkingen in China.

De halfjaaromzet steeg met 9 procent tot 256,8 miljoen euro, ondanks het verlies van circa zes weken aan productie in China. Het tweede kwartaal droeg 126,9 miljoen euro aan omzet bij, waar analisten van ING mikten op een kwartaalomzet van 129,8 miljoen euro.

Het aangepaste EBITDA-resultaat daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis van 15,8 tot 13,7 miljoen euro, terwijl de aangepaste EBITA 19 procent daalde tot 7,9 miljoen euro. ING mikte op een aangepaste EBITA van 6,8 miljoen euro. Kendrion zag onder meer de personeelskosten en andere operationele kosten met 9 procent stijgen.

Onder de streep restte een gerapporteerde nettowinst van 3,7 miljoen euro tegen 5,4 miljoen euro een jaar eerder. Voor amortisatie was dit 5,3 miljoen euro afgelopen kwartaal.

In het tweede kwartaal steeg de schuld met 8,6 miljoen euro tot 145,6 miljoen euro. ING mikte op een schuld van 150,9 miljoen euro. De stijging was vooral toe te schrijven aan een dividenduitkering in mei.

De vrije kasstroom kwam in de eerste zes maanden uit op 7,6 miljoen euro negatief ten opzichte van 4,2 miljoen euro negatief een jaar eerder. De hogere operationele kasstroom van 3,6 miljoen euro werd volledig teniet gedaan door 7 miljoen euro meer investeringen.

Outlook

De markten blijven volgens Kendrion volatiel, maar het bedrijf blijft significante groeikansen zien voor producten die bijdragen aan de transitie naar elektrificatie en groene energie.

Kendrion hield woensdag vertrouwen in het realiseren van de financiële doelstellingen voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025, en een aangepaste EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025. In het afgelopen tweede kwartaal kwam de marge uit op 10,8 procent, waar ING mikte op 9,5 procent. Dat is lager dan de 13,3 procent in het tweede kwartaal van 2021 en de 12,9 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het bedrijf organiseert op 8 september van dit jaar in Amsterdam een dag voor beleggers en investeerders. "Dan zullen we iets meer duiding kunnen geven omtrent de ombouw van de resultaatvorming. Het ziet er niet naar uit dat we de doelstelling dan ook updaten", aldus CEO Joep van Beurden in mei tegen ABM Financial News.