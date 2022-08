Beursblik: geen draai in Fed-beleid op Jackson Hole-bijeenkomst

Wat ik vreemd vind is dat al die duur betaalde analisten en specialisten niks zeggen over hoe de inflatie zich normaal beweegt door seizoens patroon. In de zomer maanden daalt vaak de inflatie gedreven door lagere energie kosten.. vanaf sept/okt gaat het weer omhoog aangezien er dan meer vraag is naar energie en de maanden daarna nog meer! Dus inflatie stijgt dan tot zijn top ongeveer in December... Dus het open op lagere inflatie is een droom die niet uit gaat komen. En dat deze analisten daar niet opwijzen zegt genoeg. De boel moet een bak omlaag. En dat begint dan bij de beurzen en de huizenbubbel... Als er dan zoveel geld verdampt worden mensen nog zuiniger.. Dus minder spenderen .... nog lagere koersen en producten die wel verkocht moeten worden dus lagere prijzen... Dus lagere inflatie.... (het is vrij simpel, enige wat het moeilijk maakt is die verdomde Corona imput van honderden miljarden... deze moet zijn weg nog ergens vinden...)