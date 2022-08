Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, in de beurs update is shell de grootste daler, maar van de week, was hij dat niet, bij mij zorgde hij er voor dat hij de weekmin van de aex; -0,86%, omtoverde in + 0,86%, shelletje boerde namelijk 0,92% vooruit en de super analisten van value jagers betogen, dat het nu het moment is om olie aandelen te kopen, omdat ze zelfs de super tech, in Amerika van de troon stoten qua winstgevendheid!!

Dat is ook de reden waarom Warrettje zijn olie posities, gaandeweg uitbreid!!

Je moet wel, want de koopkracht van velen en zeker bejaarden, staat zwaar onder druk, dan is een leuk kw dividend, meer dan welkom!!

Er was nog een leuke kw dividender, die zwaar door het stof ging; aperam, die trok de kar bij mij, maar dan aan de verkeerde kant, hij leverde 5,85% in, ik heb ergens Indonesie zien staan, maar weet niet waar, mogelijk zijn die weer aan het onneuzen!!

Als de beurs emoties oplopen, dan komt kpn weer groen, van de week schreef hij + 3,58% bij!!

Post nl zet zijn valpartij door -4,92%, nou, dat verhaal over enorm koopkracht verlies, zal tante Herna, zeker onaangenaam raken!!

Besi zat van de week in het pretpark, enorme bokkesprongen, op en neer, uit eindelijk toch een beetje neer -0,82%!!

Ing gaat meestal naar beneden, als de rente flink stijgt, ra-ra, hoe kan het, hij liet maar eventjes 4% gaan!!

Karretrekker aan de goede kant was renewi, hij heeft de barricade van 10€ doorbroken, maar toen kreeg hij toch de rilbibber van hoogte vrees, hij eindigde op9,78€, toch nog een plus van meer dan 2%, de koers ontwikkeling verrast mij wel positief, dat zal wel te maken hebben, met steeds breder inzetten, van hernieuwd materiaal!!

Conculega Dalm is weer oud ijzer aan het sparen, over de reden daarvan, hebben we nog niet gepraat!!

Vandaag de groentetuin al heerlijk geschoffeld, na de milde regen, alles losmaken, dan doen mijn miljarden vrienden, de bodem bacterieen, maximaal hun werk, dat is nodig en nuttig want groente van eigen tuin, is goedkoper, gezonder en smakelijker, dan van die mega dure supermarktgroenten en heel belangrijk, wat gaat het corona spook doen, nu de zon al weer fors zakt, de lichaams soldaten maximaal bewapenen, lijkt mij een veel betere strategie, dan die economie verwoestende lock down's in china!!

Morgen [feestelijke] afsluiting van de kinderweek, vele jongvolwassenen hebben zich ingezet, om de kinderen op te roepen; sluit de grote kindervriend, de HEILAND, zo vroeg mogelijk in je hart, wie Hem leert kennen, wil HEM, nooit meer missen!!, ook ons ouderen, roept HIJ op, om het kind in ons nooit te laten sterven, HIJ zegt; indien gij niet wordt als een kindje, dan kun je MIJN Konninkrijk nooit zien, we moeten altijd, net als een kind, volledig op HEM vertrouwen, dat is HIJ ook boven alles waard!!

Maandag hoop ik dat shelletje naar zijn echte koerswaarde begint te stijgen; ruim 40€, want dan zit Jan de Zwerver weer op [groene] rozen, SJALOOM!!!