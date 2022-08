Olieprijs stijgt verder

Als ik het mag voorspellen, dan zeg ik, net als eerder, we gaan weer richting 120$ en wel omdat Amerika een minder diepe recessie krijgt dan wij, china alles op alles zal zetten, om weer stevig te gaan groeien, Israel niet zal dulden, dat iran een atoom macht wordt, want ze hebben altijd gezegd, het eerste wat we dan gaan doen is Israel vernietigen, dat zal zeker niet gebeuren, de prachtige eindtijd Profeten Woorden beginnen langzaam, maar zeker steeds meer uit te komen!!

Voeg daarbij een langzaam dalend aanbod, door vele putten, die over de datum raken, dan moet olie, bijna zeker omhoog!!