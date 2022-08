JPMorgan verkleint belang in Heijmans

Ja, de bouwbedrijven zullen het niet makkelijk krijgen, de komende tijd, als de ECB ook nog eens de rente gaat verhogen, dan staan wel heel veel seinen op rood, voor Blokland International Building en vele bouw collega's!!

Bij mij stonden de seinen zo groen als gras, tenminste, normaal gesproken, nu is er weinig groens te zien, op het dijk talud, door de extreme warmte en droogte!!

Mijn porto had van dat alles geen enkele last en liep vrolijk meer dan 2,5% hoger, dus het aexje was nergens, met zijn +0,42%!!

Shelletje toverde +2,66% op het weekbord en daarbij maakte Niels de bijna onvergefelijke fout, dat hij niet eens dat super dividend van 24ec vermelde, wat trouwers ook gebeurde bij ing, postnl en ahold en misschien nog wel meerdere, foei Niels, je bent toch geen schooljongen meer en weet dan dus, dat dividend voor rustige stapelaars enorm belangrijk is!!

Besi trok weer de kar bij de chipjes, hij pluste1,40%, de Atjes kwamen beiden niet boven nul en dat met deze temperaturen!!

Post nl rapporteerde ook matige vorst met -8,66%, maar daar moet je minstens de helft aftrekken, omdat ze 14c dividend weggaven, eigenlijk een verrassing bij deze lage cijfers en iedereen die goed kan lezen, zag wel, dat er nog veel meer narigheid komt, als het economische weer niet rap veranderd!!

Aperam deed het als metaal het slechtste, hij gaf 0,97% prijs, terwijl zijn grote broer ruim plus schreef en amg bijna steigerde, bij Dalm herstelt de rvs prijs lichtjes, ook koper maakt een luchtsprongetje, beiden zal wel komen, doordat er een giga tekort ontstaat door de energie transitie, als niet per direkt in nieuwe koper,nikkel en lithium mijnen geinvesteert wordt, dan kan je die overstap wel op je buik schrijven, om de doodeenvoudige reden, dat de noodzakelijke grondstoffen er niet zijn!!, vooruit regerings ezeltjes, elkaar de maat nemen, daar ben je ster talenten in, maar regeren is vooruitzien, ga er eens voor zorgen, dat straks niet alles en iedereen zonder spullen staat, want alleen met een goed voornemen, kom je niet erg ver!!

Dat beste bankje van Europa, ging ondanks een giga interim div van 17c toch nog 0,31% hoger, meer zal wel niet lukken, want van het rente verhaal worden zij en wij stomdronken!!

Kpn zit ook op dat aandelen inkoop spoor, in plaats van leuk meer div, dat is zo ongeveer de zekerste garantie voor zakken en dat deed hij dus-2,49%!!

Vandaag al grote buit rondes gemaakt, de superhoge temperaturen roepen zeer veel strand bezoek op en de vracht was zo groot, dat ik tussentijds, naar Dalm moest met de buitfiets en dat beestje kan best zeer veel mee sjouwen!!

Als je op de tuin iets doet, dan stuift het gelijk, het is gewoon hor droog, toch groeit het meeste nog wel aardig, alleen de bijpoot weet je maar moeilijk aan de gang te krijgen!!

Morgenavond heb ik een probleem, op allebei de plaatsen, waar ik graag de Erediensten bijwoon, komen zeer geliefde herders, ik kies maar voor de dichtsbijzijnde, denk ik, dat werkt met buiten ook altijd goed, deze oude herder staat in ieder geval garant voor een warme gunnende ernstige prediking, bovendien heeft hij altijd veel aandacht voor een mooie liturgie en daar houd ik als onvervalste bovenstemmer heel veel van, vaak heeft hij op het eind een mooie verrassing!!

Maandag hoop ik dat het beurs orakel nog hoger klimt, maar het steigerwerk is dermate gammel, dat maar 1 onverwachte beweging, het hele zaakje in elkaar kan doen pletteren!!, SJALOOM!!!