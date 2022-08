EU bereid tot concessies nucleaire deal Iran

Iran barst van de olie en gas en waarom moet dan zo nodig nucleair? Voor vreedzame doeleinden? Geloof er niets van,

Het is gewoon geen logische energiebron voor de eerste decennia daar.



Hier Zit de leugen van de zakkenvullende Islamische Elite. aldaar.



"Dat materiaal, beweren Israël en westerse functionarissen, is het bewijs dat Iran ooit een clandestien atoomwapenprogramma had, iets wat Teheran lang heeft ontkend, door te zeggen dat het alleen geïnteresseerd is in een civiel nucleair programma."



Wordt tijd dat de EU dat eindelijk eens inziet.



Groet, Jonas