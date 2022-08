Ahold Delhaize ziet af van beursgang Bol.com

Ik vind ook dat er te veel nadruk wordt gelegd op de BOL.com beursgang. Apart op de beurs of niet, BOL.com blijft interessant voor Ahold en zorgt samen met de "traditionele" business voor een uitstekend rapport. Heb de waarderingen voor concurrenten niet echt in detail bekeken, maar mijn gevoel zegt dat Ahold hoger dient te worden gewaardeerd, omwille van de continu goede rapportages. In België krijgen Carrefour en Colruyt klappen, Ahold en Jumbo zijn de winnaars. Ik heb mlinder zicht op Nederland. De spreiding van de business in Europa en in de VS is sowieso interessant. Organisch mooi blijven groeien en af en toe een gerichte overname, en dit aandeel was, is en blijft een must have voor je lange termijn belegginsportefeuille.

Disclosure: al meer dan een decennium in portefeuille en recent bijgekocht.