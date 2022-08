Russische olie-export naar Oost-Europa valt stil

Een barbaarse oorlogscrimineel is poetin zeer zeker, maar als je denkt dat hij dom is, dan vergis je je deerlijk, hij gebruikt het energie wapen heel slim, om het westen in enorme problemen te brengen en let wel, Ben van Beurden heeft al ernstig gewaarschuwd, als je poetin buitenspel wil zetten als energie leverancier, dan heb je doodeenvoudig, veel minder of niks, want elders is het zeker op korte termijn niet te halen, jammer, dat de heren en dames politici, absoluut niet luisteren, naar zo'n deskundige!!