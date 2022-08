Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX en een min van 18 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten lager te openen.

"Na de verrassing van het enorme Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, zijn de obligatierendementen iets teruggelopen en zijn de Europese markten gestegen", zag Michael Hewson van CMC Markets.

De marktanalist schreef de positievere toon vooral toe aan goed ontvangen exportcijfers uit China. Hewson wees er wel op dat het exportherstel waarschijnlijk te danken is aan het wegwerken van achterstanden, terwijl de importdata wezen op een aanhoudend zwakke binnenlandse vraag.



"Dit suggereert dat de Chinese economie nog lang niet op volle toeren draait", aldus Hewson.

"Een grote vraag onder beleggers en handelaren die blijft hangen, is of de huidige beursrally een bearmarktrally is of meer dan dat", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak was het vandaag rustig in Europa en ook dinsdag zal dit het geval zijn. Woensdag verschijnen definitieve inflatiecijfers uit Duitsland voor de maand juli.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam wist PostNL een eerder koersverlies van meer dan drie procent bijna weg te werken. Het aandeel sloot licht lager, ondanks een outlookverlaging bij de cijfers over het tweede kwartaal. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 3,20 naar 2,75 euro.

Het aandeel Exmar steeg in Brussel liefst 36 procent. Vrijdag kondigde het bedrijf de verkoop van de Tango FLNG aan Eni aan.

Siemens Energy heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten onder druk zien staan. Hoewel het aantal orders in het afgelopen kwartaal met 60 procent steeg, tot 9,84 miljard euro, zag Siemens de omzet met 4,7 procent dalen tot circa 7,3 miljard euro. Siemens Energy verwacht voor het hele boekjaar een vergelijkbare omzet die met maximaal 3 procent stijgt of met 2 procent daalt. Het aandeel eindigde wel in het groen.

Veolia verkoopt de Britse afval activiteiten van Suez aan Macquarie Asset Management voor 2,4 miljard euro. Veolia hoopt hiermee de mededingingsbezwaren die voortvloeien uit de overname van Suez door Veolia weg te nemen. Het aandeel Veolia steeg 2,0 procent.

In Parijs won Stellantis ruim 3 procent, terwijl de verliezen beperkt bleven tot rond een half procent. In Frankfurt schreven sectorgenoten RWE en E.ON 2 tot 3 procent bij en zat ook HelloFresh in de lift. Deutsche Post verloor meer dan 2 procent.

Euro STOXX 50 3.757,90 (+0,9%)

STOXX Europe 600 438,93 (+0,7%)

DAX 13.687,69 (+0,8%)

CAC 40 6.524,44 (+0,8%)

FTSE 100 7.482,37 (+0,6%)

SMI 11.166,32 (+0,4%)

AEX 727,87 (+0,7%)

BEL 20 3.798,91 (+1,0%)

FTSE MIB 22.727,94 (+0,6%)

IBEX 35 8.272,50 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet, nadat ze maandag dicht bij huis bleven.

"De markten zijn nog steeds het banenrapport van vrijdag aan het verteren", aldus strateeg Kiran Ganesh van UBS. De meevallende banengroei is volgens sommige analisten een signaal dat de Amerikaanse economie inderdaad niet in een recessie zit, wat goed nieuws is. Anderzijds zou dit dan ook weer reden zijn voor de Federal Reserve om agressiever de rente te verhogen.

Volgens analisten van SEB schat de markt de kans op een derde renteverhoging in september van 75 basispunten nu in op bijna 70 procent.

Woensdag wordt een belangrijke dag voor beleggers, ook in het kader van het Fed-beleid, wanneer het Amerikaanse inflatiecijfer voor juli gepubliceerd wordt. Dit zou de markt richting moeten geven. Verder krijgen beleggers deze week nog een paar bedrijfscijfers voorgeschoteld, waaronder die van Disney woensdag.

Bedrijfsnieuws

Nvidia heeft een omzetwaarschuwing uitgestuurd vanwege een tegenvallende omzet in de gamingdivisie. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van het Amerikaanse bedrijf. Het aandeel verloor ruim 6 procent.

Het aandeel Bed Bath & Beyond handelde maandag liefst 38 procent hoger. Vrijdag sloot Bed Bath & Beyond ook al bijna 33 procent hoger. Persbureau Bloomberg wees erop dat ook andere 'meme-aandelen', zoals AMC Entertainment en GameStop, de wind in de rug hebben, maar dat Bed Bath & Beyond de absolute koploper is. AMC steeg 7,5 procent en GameStop ruim 8 procent.

Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal verlies geleden, maar operationeel draaide het bedrijf veel beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsvehikel van de vermaarde belegger Warren Buffett. Het aandeel steeg licht.

BioNTech presteerde in het tweede kwartaal onder de verwachting. Zo boekte de producent van coronavaccins een omzet van 3,2 miljard euro en een winst per aandeel van 6,45 euro, ruim minder dan de 10,77 euro per aandeel vorig jaar in dezelfde periode. Analisten hadden op respectievelijk 3,96 miljard en 7,44 euro gemikt. Het aandeel daalde 8 procent.

Carlyle Group verloor 6 procent na het onverwachte vertrek van zijn CEO.

S&P 500 index 4.140,06 (-0,1%)

Dow Jones index 32.832,54 (+0,1%)

Nasdaq Composite 12.644,46 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 27.977,02 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.246,95 (+0,3%)

Hang Seng 20.228,71 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0192. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0190.

USD/JPY Yen 134,90

EUR/USD Euro 1,0192

EUR/JPY Yen 137,48

MACRO-AGENDA:

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Juli (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 HelloFresh - Cijfers tweede kwartaal (Dld)