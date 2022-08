Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel PostNL

Vreemd dat we DIT bericht, ook van ABM financial news, OOK van vanochtend, niet terug zien op IEX?Te positief? :-)Vervelend, zo'n koersdoel van 3.50! :-)Jefferies handhaaft koopadvies.(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug, hetgeen heeft geleid tot een verlaging van de EBIT-outlook. Dit zag analist David Kerstens van Jefferies maandag.Een hoge inflatie en een daling in de consumentenbestedingen leidden tot een verlaging van de EBIT-outlook voor dit jaar met 16 procent, aldus Kerstens. Die verlaging door PostNL is in lijn met de analistenconsensus. De verwachtingen voor de vrije kasstroom werden wel gehandhaafd, maar PostNL waarschuwde dat deze aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 110 tot 140 miljoen euro uitkomt.Kerstens merkte op dat het beeld bij sectorgenoot Bpost in het tweede kwartaal anders was. Het Belgische postbedrijf liet vorige week weten dat de neerwaartse risico's juist afnemen na beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal.Jefferies handhaafde het koopadvies op PostNL met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel PostNL sloot vrijdag op 2,60 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999