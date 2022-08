Chinese export stijgt flink door

Maersk, een van 's werelds grootste containerverladers met een marktaandeel van ongeveer 17%, zei dat inflatie en een verslechterende economische situatie de vraag van de consument hadden aangetast, wat zou kunnen leiden tot een normalisering van de wereldwijde scheepvaartmarkt tegen het einde van het jaar."De verkoop van duurzame consumptiegoederen is tot stilstand gekomen", zei CEO Soren Skou tegen journalisten op het hoofdkantoor van het bedrijf in Kopenhagen. "Consumenten hebben gekocht wat ze nu nodig hebben aan nieuwe banken, keukens, flatscreens en tuinmeubelen."Experts have warned the U.S. supply chain would get hit by the "bullwhip effect"