Uitgelicht: JDE Peet's serveert sterke bak koffie

Nou, een bakkie troost heb je best wel vaak nodig, nu je om de haverklap, droevig gestemd wordt door het beursverhaal!!

Gelukkig was bij de lidl de goudversie, van de koffie weer in de aanbieding, dan sla ik altijd stevig in, want dan heb je een overheerlijk bakkie, tegen een redelijke prijs!!

Dat bakkie troost was van de week weer echt nodig ook, op de beurs, want de aex leverde 0,92% in, maar ik moest meer laten gaan!!

Hoofd oorzaak Shell, mijn topspeler wordt op de beurs bekeken, als een leverancier van alleen olie en zakt met de olieprijs mee, dat ze ook goud verdienen aan zo groen mogelijk gas, wordt volledig over het hoofd gezien, daar komt bij, dat wanbeleid van banken, verzekeraars en pensioen fondsen, moet worden afgewenteld op de olieboeren en hun beleggers, zeer onterecht, pak dat echt schuldige geboefte aan, met hun non investeer beleid, daar ligt de echte oorzaak, van steendure energie, onze overheid maakt het drama als het even kan 10x erger, met hun lompe stomme gedoe, wel heel makkelijk om dan bedrijven aan te pakken, die hun verdienmodel, door wijsbeleid sterk hebben verbetert, shell verdient nu veel meer, dan in 2013, toen de olie net zo duur was, de rekening van en voor al die ezels te laten betalen, is wel zeer onrechtvaardig!!

Shelletje heeft maar 1 verbeterpunt nodig, het dividend moet fors omhoog, ten koste van die aandelen inkoop, eerlijk is; beiden de helft, een kleine pijn verzachter is, dat shell zijn laagst betaalden een mooie bonus geeft, over de ruggen, van die arme dividend beleggers, het doet wel zeer, maar dat doet mijn sociale hart, toch wel goed, bravo shell!!

Coen had het over de rente flipperkast, nou dat is nog niet zo'n gekke typering, het heeft er veel van weg, jammer dat ing er nog niet zo heel veel prijzen uitsleept, hij verspeelde van de week, zijn muntjes weer zonder vette prijzen, ook het interim div zakt terug van 24c naar 17c, dat is nog slechter dan shell, nu ja, shelletje heeft natuurlijk veel meer verstand van knaken verdienen, als je de gas geleerden moet geloven, dan lonken daar platina winsten,maar ja, zien is nog geen hebben!!

Het kleintje was van de week toch de grootste, besi trok de kar bij de chipjes+1,65%, bij dit meest sociale chip bedrijf liggen nu echt wel de mooiste kansen!!

Kpn zit weer een beetje in een down cyclus, hij zakt weer wat terug -0,31%, al zie je hem bij onrust, gelijk weer stijgen!!

Renewi stond van de week nog uitgebreid in het AD, de vraag naar hun recykling producten stijgt steeds meer en daar halen ze steeds meer van uit het vuil, alleen de koers deed het niet -0,3%, geen dividend, dan weet je het wel!!

Metaal doet het, ondanks de recessie dreiging, opvallend goed, arcelor en amg schreven groen, alleen mijn metaal, aperam moest een zware veer laten gaan -2,08%, terwijl ik juist Dalm van een record hoeveelheid oud rvs heb voorzien, bij Dalm staat het koersbord gelukkig nooit rood, al is juist de rvs prijs, het meest van alles, naar beneden gepletterd!!

Vrijdag pletterde er nog 1 naar beneden en dat was post nl, op weekbasis, trouwers niet +1,48%, de cijfers worden best spannend maandag, de belg en ook de duitser kwamen goed uit de strijd, maar die zitten flink in amerika, waar alles veel beter is, mogelijk lichtpunt voor post nl zijn de sterk gedaalde container vrachtprijzen, al lijkt me dat een voorportaal van recessie!!

Vandaag piepers rooien, want door de extreme droogte sterven ze versnelt af en dan kan je ze bijna niet meer vinden, de droogte heeft een klein voordeeltje; kwaad in de piepers ontbreekt vrijwel volledig!!

Morgen maar de 84e psalm zingen, daar wordt beloofd; HIJ, de HEERE, stort op hen een milde regen, dat wordt geestelijk bedoeld, maar omdat HIJ zeer mild en vrijgevig is schenkt HIJ het gerust, in het natuurlijke erbij, de orthodoxe Joden hebben de mooie traditie, dat ze staande bidden, met open handen naar de Hemel, ze verwachten, direkt te krijgen, waar ze om bidden, dat is pas bidden en eren van de Schepper van Hemel en aarde!!

Maandag hoop ik dat shelletje, alsnog zijn grote sociale hart richting, die arme dividenders opent en hen toch ook nog een stukje van de vette kluif geeft, dan gaat de koers meer omhoog, dan van al het andere gedoe, want dan kan je heerlijk gaan stapelen!!, SJALOOM!!!