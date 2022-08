Beursblik: volumedruk PostNL verwacht

PostNL heeft nu een campagne over de postzegelcode, dacht eerst dat dit nieuw was, maar dat blijkt al in 2013 ingevoerd te zijn. Lekker op de hoogte ben ik dan als aandeelhouder en consument.



Verder zullen we het maandag wel zien wat de koers doet. Als de cijfers aan de analistenverwachtingen voldoen, dan vermoed ik dat dit al positief uitgelegd zal worden, het sentiment is vermoedelijk dat het negatiever zal uitpakken, en die kans zit er ook in. Ben benieuwd of de 14 cent per aandeel interim dividend (1/3 van het dividend van vorig jaar) ook daadwerkelijk uitgekeerd gaat worden. Mocht dat minder zijn, dan zal dat een extra klap zijn. Oplopende kosten, energie en personeelskosten (als aandeelhouder vind ik het goed dat er een betere beloning komt voor PostNL medewerkers), zorgen natuurlijk voor een druk op de winsten, hopelijk kan dat door efficiency volgend jaar steeds beter opvangen worden. Voor dit jaar zijn mijn verwachtingen niet erg hoog gesteld. Heb het vermoeden dat het interim dividend hoger zal zijn dan het slotdividend.