Just Eat Takeaway koploper in vlakke AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 728,53 punten. "Gezien het slechte nieuws dat beleggers gisteren moesten verwerken, was het een verrassing dat de Europese beurzen de dag hoger afsloten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de grootste renteverhoging van de Britse centrale bank in 27 jaar. Verder wees Hewson op een terugval van de rentes, hetgeen suggereert dat de obligatiemarkten een verkrappend monetair beleid door centrale banken naast zich neer hebben gelegd en zich klaar maken voor een naderende recessie. Beleggers wachten vandaag vooral op het Amerikaanse banenrapport, dat voor vanmiddag op de rol staat. "Vorige maand gaf het rapport over juni meer vragen dan antwoorden", aldus Hewson. Voor juli wordt verwacht dat er 250.000 banen zijn bijgekomen. "Dit aantal werd ook voor juni verwacht, maar er kwamen toen uiteindelijk veel meer banen bij", aldus Hewson. "De kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt neemt echter af, in een tempo waarin het een impact kan hebben op hoe hard de Fed op de rem trapt." "Het lijkt evenwel wat vroeg om aan te nemen dat de werkeloosheid in de VS nu al stijgt", aldus SEB. "Mocht dit vanmiddag toch wel het geval blijken, dan zal de markt dit direct interpreteren als een teken dat de Amerikaanse economie in een recessie zit", aldus analisten van SEB. "En daarmee dat de Fed de rentes minder scherp zal verhogen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0222. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway aan kop met 2,3 procent koerswinst. Zowel Berenberg als ING verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger. Bij Berenberg ging het koersdoel naar 42,50 en bij ING naar 40,00 euro. Beide banken handhaafden het koopadvies en bij ING blijft het aandeel op de favorietenlijst staan. IMCD won 0,8 procent na een koersdoelverhoging door Jefferies. Aegon noteerde onderaan met een verlies van 2,6 procent. Sectorgenoot Allianz, dat met cijfers kwam, verloor 2,4 procent. Shell daalde met 1,2 procent. In de AMX kreeg de kwartaalupdate van Galapagos een positief ontvangst met een koerswinst van 3,0 procent. Vooral voor Jyseleca was het een sterk kwartaal, zo stelde Jefferies, maar de cashburn neemt wel toe na de overnames van CellPoint en AboundBio.



Fagron won 1,7 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de farmaceut met een euro tot 22,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De halfjaarcijfers en de outlook van Fagron wisten donderdag niet te overtuigen en het aandeel daalde toen met 7 procent, zo zagen de analisten van Kepler. "We vinden de koersval wat overdreven", aldus Kepler. In de AScX won Pharming 3,2 procent in de nasleep van cijfers op donderdag. TomTom verloor 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

