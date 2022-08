Just Eat Takeaway dichter bij winstgevendheid

Just Eat Takeaway schrijft €3 miljard af op Amerikaanse dochter Grubhub



Door Redactie DFT/ANP

1 uur geleden

in FINANCIEEL



Amsterdam - De Nederlandse maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway schrijft voor €3 miljard op zijn Amerikaanse dochter Grubhub af. Het belandt daardoor op een verlies voor het kwartaal van €134 miljoen op het aangepaste bedrijfsresultaat.



Dat meldt het in Amsterdam genoteerde concern woensdag voorbeurs. Onder de streep kwam het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in de eerste helft van het jaar wel €3,5 miljard tekort.



Volgens Just Eat Takeaway is de forse bijstelling nodig in verband met bredere ontwikkelingen in de sector en het oplopen van de rente. Grubhub werd vorig jaar ingelijfd. Maar inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen.



Bij aandeelhouders is de laatste tijd namelijk onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf als geheel. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen, wat zou moeten helpen om de beurswaarde van Just Eat Takeaway op te voeren.

Orders dalen



Zijn orderinstroom ging bijna 7% terug over het afgelopen tweede kwartaal vergeleken met vorig jaar bij €509 miljoen, waar de markt rekende op €546,6 miljoen.



Zijn omzet kwam uit op €2,78 miljard.



Just Eat Takeaway stelt ook voor Jörg Gerbig in zijn positie als coo terug te brengen. Uit extern onderzoek zou blijken dat beschuldigingen over wangedrag niet kloppen.