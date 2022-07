'Shell blijft koopwaardig'

Het is alleen zo jammer dat bij de grote amerikaanse olieboeren, de koers in de voorhandel stevig stijgt, terwijl er bij shelletje niets hoeft te gebeuren of top prestaties eindigen rood!!

Daaraan kan je zien dat shell helemaal bij de horde 1 dags vlieg aandelen is terecht gekomen, een leuk dividend geeft een trouwe achterban, een kip met gouden eieren slacht je niet zomaar, een zware misser van Bennetje, die toch wel een man met visie is!!