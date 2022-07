Inflatie eurozone stijgt door

Geen wonder natuurlijk nu energie onbetaalbaar wordt, Bennetje zegt in de Telegraaf, precies het zelfde, als wat ik weken terug ook al gezegd heb, dankzij niet meer in fossiel investerende banken, verzekeraars en pensioen fondsen, is er gewoon te weinig nieuw productie materiaal voorhanden, nu het oude aan of over de datum begint te raken, opnieuw waarschuwt hij voor rijk rekenarij, richting de winter, pas als we blijvend op groen kunnen overschakelen, kunnen we fossiel dumpen, nu worden we door deze domme kortzichtige politiek, al meer in de handen van poetin gedreven, als hij kan zal hij vast en zeker europa in broederlijke liefde fijn nijpen, net als Oekraine!!