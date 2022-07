Beursblik: kleine meevaller en grote aandeleninkoop Shell

Jammer dat Christientje voor een kleine dividend verhoging moet zorgen, met haar wanbeleid, daar door zal de € nog wel verder zakken, dat is voor de shell aandeelhouders wel leuk, maar heeft voor de rest nare gevolgen!!

Gezond zou zijn als uit de shellkas het dividend verhoogt werd naar 30dc, daar had ik eigenlijk wel op gerekend, bij eigen aandelen inkoop, hoeft het recessie spookje maar even om de hoek van de muur te gluren en al je winst is weer foetsie, meer bijkoop door hoger dividend, houdt zijn waarde in goede en slechte tijden en geeft het mooie stapel effect, maar ja bij topdividender besi zie je deze narigheid ook al!!