Update: Meevallende winst Shell

Schitterende cijfers, alleen wel jammer dat het kw dividend niet verhoogt is, ja in feite verlaagd, want door die 8,5 miljard eigen aandelen inkoop, zou je de buit met minder aandeelhouders moeten delen, jammer shelletje, want nu zie je in de praktijk, dat je als trouwe aandeelhouder geen mallemoer aan die eigen aandelen inkoop hebt, dat is alleen voor de 1 dagsvliegen, denk een volgende kw aub aan je gouwe ouwe trouwe aandeelhoudertjes, dat hebben zij zeker verdiend!!