'Omzet en winst AMG vermoedelijk stevig in de lift'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het tweede kwartaal van 2022 een flink hogere omzet en winst behaald. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. De omzet steeg volgens ING op jaarbasis van 298 miljoen naar 351 miljoen dollar. Dat is ruim minder dan de 435 miljoen dollar waarop Jefferies rekent. De analistenconsensus zou rekenen op een omzet van 418 miljoen dollar. De EBITDA schatten analisten gemiddeld in op 76,3 miljoen. Hier zit ING op 75,4 miljoen dollar en Jefferies op 74 miljoen dollar. Vorig jaar in het tweede kwartaal was dit 31,4 miljoen dollar. Outlook AMG mikt voor 2022 op een EBITDA van 260 miljoen tot 290 miljoen dollar, na een outlookverhoging bij de cijfers over het eerste kwartaal. In februari en daarvoor al in december verhoogde AMG de outlook ook. Jefferies meent dat AMG de outlook nogmaals gaat verhogen. De raming voor de EBITDA staat bij de zakenbank op 314 miljoen dollar. Ook ING houdt rekening met een verhoging, al zou AMG vanwege de marktomstandigheden hier wel eens mee kunnen wachten tot de cijfers over het derde kwartaal. Volgens de bank mikt de analistenconsensus op 309 miljoen dollar. Verder verwacht AMG binnen maximaal 5 jaar een EBITDA van 500 miljoen dollar te kunnen realiseren. Bron: ABM Financial News

