Sentiment op Wall Street blijft goed

Laten we vooral doen alsof er niets aan de hand is. Consumenten vertrouwen is tijden niet zo laag geweest, gasprijzen nog nooit zo hoog. Inflatie giert de pan uit en lijkt steeds permanenter te zijn. Lonen stijgen met gem. 3% terwijl inflatie 8-9% is. Kortom het consumenten vertrouwen neemt niet alleen af, hun koopkracht ook.



Vergeet niet dat winsten gemaakt worden met omzet uit het verleden. De oorlog en energie crisis is nog verre van afgerond en dus kunnen we ons opmaken voor de afbouw van outlook 23-24 cijfers in HY2. Hoe zeggen ze dat in Games of Thrones ook alweer; "the winter is coming.."!