Amundi groter in ASR Nederland

Jaren geleden heb ik asr ook in de porto gehad, leuke dividender, de koers doet niet zo heel veel!!

De beurs blijft in de speeltuin, dat wipperrewappen bevalt nogal, grote optimistische sprongen, worden afgewisseld met doemscenario's, al kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat velen niet zien, dat bij zeer velen, na de vakantie de corona en vakantie centen op zijn en dan pas de veel hogere boodschappen en energie prijzen, heel pijnlijk voelbaar worden, er is nogal wat ongefundeerd optimisme in de markt, die na de vakantie snel zal verdampen!!

Bij de cijfers zie je dat ook, velen zeggen; het valt wel mee, maar de werkelijkheid laat zien, dat de winstgevendheid fors onder druk staat en ik vrees, dat dat nog veel gekker wordt!!

De aex schoot zomaar 4,93% omhoog, door top prestaties van de A chippers en just eat, besi voelt meer pijn in de markt, maar past zich ook wat makkelijker aan, hij pluste 6,95%, niet gek, maar bleef wel ver achter bij de A tjes!!

Ik kon dat kop peleton niet bij houden en moest genoegen nemen met +2,5%, mijn big smile shell toverde maar een plus van 2,7% op het bord, maar komende week bij de cijfers verwacht ik heel leuk, hoog klimmend vuurwerk, shelletje profiteert maximaal van loeiduur gas en steendure olie en als ik het goed zie, dan gaat dit alleen nog maar, nog hoger!!

Aperam had bij mij de gele trui aan die sprintte naar +9,59%, schaduwrandje is, dat bij Dalm de rvs prijs nog meer is terug gevallen en ook de beste economische barometer; koper, ging weer behoorlijk onderuit, eigenlijk wel vreemd, de naar groen koersende markt schreewt om deze metalen, dit ziet er niet goed uit!!

Kpn wordt als veilige haven weer afgedankt, hij moest bijna de bezemwagen in -2,64%, de Belgen collega's hadden ook een mindere week!!

Inpost en in mindere mate post nl, deden mee aan de uprally, maar ik verwacht van beiden slechte cijfers en als corona hen niet een handje gaat helpen, slechte vooruitzichten!!

De rente haalt weer gouden plakken met op en neer dansen, al ging hij richting weekeind, heel fors neer, ing trok er zich weinig van aan, die pluste 4,06%, maar die rente deuk, geeft toch toenemende ongerustheid aan en heel terecht denk ik, vele seinen staan op oranje en verschillende springen op rood!!

De recykler specialist, renewi ging maar mondjesmaat hoger, maar dat komt misschien wel, omdat hij de laatste tijd zeer geliefd is, jammer dat ze geen rooie cent dividend geven, dat remt mijn enthousiasme wel een beetje!!

Vandaag kale plekken in de tuin weer vol poten met winterkost, want in het hoogseizoen moet je de bodem bedekt houden, de overvloedige zonneschijn zorgt voor een enorme supergezonde ,overheerlijke bramenoogst!!, snoepen tijdens de oogst toegestaan!!

Morgen mogen we in deze weken van rust voor velen, er voor zorgen, dat we op de plaats van de Eeuwige rust aankomen, onder het heiligende Kruis is deze te vinden, onder het alles schoonwassende bloed van de Zaligmaker, het meest kostbare plekje op aarde is daar onder zijn neer druppelende bloed, het maakt je eeuwig schatrijk!!

Maandag hoop ik dat er vele Warrethjes op de beurs zijn, die de waarde van olie onder ogen zien, in deze moeilijke tijden en shelletje op hun favorietenlijst zetten, want de cijfers moeten bijna wel zeker schitterend zijn, of de koers reaktie dat ook zal zijn, is vers 2, je ziet wat dat betreft, nogal hele wonderlijke dingen, op het ogenblik!!, SJALOOM!!!