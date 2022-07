'Tegenwind bij Flow Traders'

Hé rekenmeesters bij flow,

Keer 0,70 div uit of combineren met inkoop eigen aandelen en bied bv 27 voor 3(%) aandelen omgekeerd keuze div. En bied aan om op die koers extra in te kopen van degene die opteerd voor keuze. Aandeelhouder heeft dan .0,81 div en je koopt extra in bij je aandeelhouder, wiens belang procentueel gelijk blijft. Dus toekomstige resultaten blijven gelijk met minder cashen bedrijf. Ook geen gezijk met div. Belasting.. belang blijft belang en geeft vertrouwen. Het bedrijf koopt aandelen in tegen spotprijs , want div cash out word inkoop aandelen voor 0,11 ( 3 x 27) = 0,81 ipv 0,70. Voor 3% van aandelen. Wel duur??? Je zet gelijk een trend in de markt. Dit is in mijn optiek ooktop voor bv p&l, Aegon,, olies en vul maar in. Aandeelhouder krijgt meer cash, geen div bel., en geen bank/commissionair die ze best doet(haha) om een fatsoenlijke prijs in te kopen en daar moet je nog een fee voorbetalen en dankjewel zeggen