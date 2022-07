Update: Tesla presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft woensdag zijn eerste daling van de kwartaalwinst in meer dan een jaar tijd gerapporteerd, terwijl het bedrijf herstelt van een langdurige sluiting van zijn assemblagefabriek in Shanghai. De fabrikant van elektrische auto's rapporteerde woensdag een omzet van 16,9 miljard dollar, tegen 18,8 miljard dollar in het eerste kwartaal. Analisten rekenden op een omzet van circa 16,5 miljard dollar. De meest waardevolle autoproducent in de wereld boekte het afgelopen kwartaal een winst van 2,3 miljard dollar, wat meer was dan de 1,9 miljard dollar waar analisten op rekenden en minder dan de record kwartaalwinst van 3,3 miljard dollar in de eerste drie maanden van het jaar. In dezelfde periode vorig jaar boekte Tesla een winst van 1,1 miljard dollar. Tesla meldde dat het driekwart van de bitcoins die het bedrijf in het verleden kocht, weer heeft verkocht. Die verkoop was goed voor circa 936 miljoen dollar. Tesla meldde dat het een afschrijving heeft gedaan op zijn investering in bitcoin. Outlook Tesla handhaafde zijn langetermijndoelstelling om de leveringen de komende jaren met gemiddeld 50 procent per jaar te verhogen. CEO Elon Musk zei in april dat Tesla in 2022 waarschijnlijk meer dan 1,5 miljoen voertuigen zal produceren, wat neerkomt op een groei van ongeveer 60 procent op jaarbasis. Analisten verwachten dat Tesla dit jaar net geen 1,4 miljoen voertuigen zal afleveren. Het aandeel Tesla noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs iets hoger, na een koerssprong direct na publicatie van de cijfers. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

