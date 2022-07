Europese Commissie wil gasverbruik omlaag brengen

quote: Beursgeslagen schreef op 20 juli 2022 13:28: [...]



Neem gewoon een warmtepomp en hou op met zeuren zeg. Lijkt me een uitgelezen kans om versneld de transitie in te zetten naar gasloos. Moet toch eens gebeuren. Ijzer smeden als het heet is.



Dankzij de achterlijke maatregelen van die idioten uit Brussel verdiend Putin nu meer dan daarvoor wegens de hoge energieprijzen. De bedoeling was minder geld dus per definitie is de opzet mislukt. Nou ga jij een beetje doen alsof er niets aan de hand is en stelt nog even voor om iedereen een warmtepomp door de strot te rammen. Dat jij nou verzuipt in het geld is fijn voor je maar ik ben al genoeg kwijt aan benzine en houd graag die 30000 in m'n zak. Bespaar me alvast het gelul over subsidie want dan kost het me nog meer.