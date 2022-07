ASML verwacht minder omzetgroei

Wat een pareltje...in mijn portefeuille. Daar mogen we als NL best wel trots op zijn. Ook dat is terug te zien in de exportcijfers. Ik zit er long in maar af en toe koop ik wat bij als het onder de 450 komt. In 2012 voor het eerst gekocht rond de 50 euro en binnen een paar jaar........ Voorlopig nog niet op een gemiddelde koers van 400 euro ;) nog los van dividend.