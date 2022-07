Reuters: Russisch gas gaat donderdag weer stromen

quote: Ron Kerstens schreef op 19 juli 2022 17:40: 30% van je normale volume verkopen tegen een 8 keer hogere prijs waardoor je netto toch ruim twee keer zoveel verdiend. En de EU maar denken dat ze slim bezig is met haar sanctiebeleid.

30% van je normale volume verkopen tegen een 8 keer hogere prijs waardoor je netto toch ruim twee keer zoveel verdiend. En de EU maar denken dat ze slim bezig is met haar sanctiebeleid.

Van achteren kijk je een koe in zijn kont !Het heeft er in ieder geval toegeleid dat men ernstig is na gaan denken over alternatieven en is men er achter gekomen dat Poetin een buitengewoon onbetrouwbare partner is. De ene leugen wordt daar op de andere leugen gestapeld.Het sanctiebeleid zal op den duur zijn vruchten afwerpen.