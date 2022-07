Musk tegen versnelde rechtszaak overname Twitter

De waarheid zal wel zijn, dat het bod van Musk, nu veel te hoog is en hij daardoor sluipwegen zoekt, om er onder uit te komen!!

Komende week voorspellen ze zeer hoge plus temperaturen, maar bij mij vroor het weer van de week op de beurs, er moest een dikke min voor -3%!!

Opnieuw kreeg mijn topspeler shell zware klappen en secund opinion aperam, deed het nog slechter!! -4,01%!!

Als je nu ziet dat tom tom, met dikke verlies cijfers zomaar meer dan 13% omhoog knalt, dan is het toch wel uitzonderlijk vreemd, dat een aandeel, waar alle seinen helder groen staan, shell, hij toch opnieuw lelijk door het putje gaat, alleen omdat door recessie angst, de olieprijs wat daalt, of dat terecht is, is vraag 2, ook blijft shells verdienmodel, volledig intact bij een olieprijs boven de 80$ en voor gas is de markt nog een stuk gunstiger, voeg daarbij al maar oplopend dividend, doordat de euro nog harder zakt dan shell, plus een giga eigen aandelen inkoop in het verschiet, nu dan sta je toch wel voor een raadsel, of zal shell ook al als een groen aandeel worden beschouwd, want die deden het van de week echt slecht, gas is tenslotte ook groen tegenwoordig, al is de zon en wind veel groener natuurlijk, vandaar ook dat shell in beiden fors investeert!!

Metaal zal wel weer last hebben van de aarzeling in china, als daar ietsje minder meer, op het bord komt, dan verongelukken hier gelijk de metalen, bij Dalm zijn de prijzen slecht en beginnen ze te zeuren over hier en daar wat vastzittend ander materiaal, dan metaal, dus daar lijkt het verdacht veel op de beurs, weinig plezier aan te beleven, op het ogenblik!!

Kpn deed het ook niet van de week, een minnetje van 0,21%, ik heb wel een mooi klusje voor hen, de Telegraaf meldde vandaag, dat al 24000 Oekrainers hier werk hebben, dat lees ik van al die andere vluchtelingen nooit, hele hordes komen hier de staatskas leeg vreten, bezetten zeer veel noodzakelijke woningen, zorgen voor veel stikstof, terwijl we onze eigen mensen de nek omdraaien, Kpn stuur die economische vluchtelingen een brief met als inhoud; verdwijn, ga in je eigen land de boel opbouwen, ordinaire profiteurs en lafaards!!

Nou, die banken cijfers waren bepaalt niet rooskleurig in de VS, de reaktie was nogal verschillend, donderdag een flinke valpartij, gisteren, bij soortgelijke cijfers, hop paardje hop!!, ing hield dat donderdagbeeld nogal in ere -7,73% van de week!!

Post nl daalde ook wat, maar later in de week, ging het er op lijken, dat de toenemende corona besmettingen, meer pakjes in het verschiet gaan brengen, hij ging overtuigend groen, op weekbasis nog niet -1,24%!!

Oude vlammetje besi was de enige dikke plusser bij mij, chip vinden veel mensen heerlijk op dit moment, hij pluste 4,18%, ik vind die wilde rente plannen van de fed nog wel gevaarlijk, maar daar lijkt ook een kentering in te komen!!

Mijn collega recyklers; renewi, was 1 van de weinige groenen van de week, hij schreef er 1,5% bij!!

Vandaag mijn groenteboeren bedrijf in ere houden, ik werk zeer klimaat vriendelijk, zonder kunstmest en pesticiden, als je voor optimale groei omstandigheden zorgt, dan heb je die beiden, als amateur niet nodig en voor de professionele boeren geldt ook zeer zeker, meer terug naar de in de Schepping gegeven waarden en krachten, zou op alle terreinen winst betekenen, alleen wringt het vaak vrij sterk met hun verdienmodel, ook hier geldt, lieve klimaatridders; stuur onze boeren op een haalbare en betaalbare wijze naar meer groen en help hen daarbij met raad en daad!!

Morgen genieten van het geschenk uit de Hemel; de Rustdag, heerlijk, na 6 dagen in en op de aarde wroeten, heerlijk de blik naar omhoog, waar de Boodschap vandaan komt; komt allen tot MIJ, die vermoeit en belast zijt en IK zal u rust geven, alle reden om mooi 2 stemmig dank Psalmen aan te heffen!!

Maandag hoop ik dat de vrijdag ingezette beursrally gas bij geeft, dan hebben de zeer klimaat vriendelijke bewoners van Rundhouse, 500 kilometer boven Parijs ook vakantiepret, aan de looks kan je wel zien dat veel beleggers de brede 14 op zijn!!SJALOOM!!!