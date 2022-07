Wall Street lager gesloten

'de Nasdaq sloot vlak op 11.251,19 punten'.

Dat is een andere 'Nasdaq' dan die door IEX op de homepage getoond wordt.

Wat is het verschil?

Waarom is er geen consistentie? Ik zou zeggen: toon die Nasdaq-index waarover je schrijft of schrijf over de index die je toont. Of geef in ieder geval toelichting wat bedoeld wordt.