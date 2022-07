Shell en ING onder druk in rode AEX

De dalende olieprijs moet de inflatie toch wel gaan afremmen, al denk ik dat die daling maar even is, we zitten zo weer aan de 110$, het is een uitstekend moment om shell bij te kopen, voor de inflatie is de onder de $ zakkende € een ramp, voor shell beleggers niet, het dividend gaat gewoon leuk hoger, nu dus al ruim 25ec, het kan best dat Ben er nog een centje bij doet als kw2 op het bord komt+ een giga eigen aandelen inkoop, dat gaat waarschijnlijk heel gezellig worden!!

Die daling van ing heb ik vroegtijdig ingecalculeerd, dus daar val ik me geen buil aan, de shell val had ik lang niet zo diep verwacht, helaas, Warrethje zegt altijd; kwaliteit komt terug, we houden maar moed!!