Wall Street lager gesloten

Blijkbaar niet interessant...echter hoe groot zijn de valutainterventies van de gezamenlijke Europese centrale banken ,inclusief SNB,om de Euro op 1/1 te houden.

In feite wordt de FED ernstig belemmewrd in haar beleid door de ECB/EU en de BOJ/Japan.Zowel de EU als Japan hebben veel te hoge staatsschulden waardoor er geen beleidsruimte is voor renteverhogingen.(US kan zich door TINA meer permitteren)



De YEN is de EURO al voorgegaan . De vraag is niet of de Euro verder verzwakt echter hoeveel??