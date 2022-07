AEX in het rood, flinke koersdaling Unibail Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend beduidend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,3 procent tot 667,11 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de koers van de euro pariteit met de dollar nadert. "Niet alleen de euro is dit jaar zwakker geworden tegenover de greenback, maar bijvoorbeeld ook de Japanse yen,. Het tekent het verschil in beleid van de centrale banken maar ook de vlucht van beleggers naar veilige havens", aldus Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste dinsdagochtend op 1,0009, na eerder even te zijn gezakt rond het niveau van pariteit. Volgens de expert van ING wordt de stemming op de beurzen momenteel bepaald door de energiecrisis en recessieangst. "Tel daar de zorgen over nieuwe lockdowns in China en de vrees voor tegenvallende kwartaalcijfers bij op en je hebt een perfecte cocktail voor een dagje risk off", aldus Wiersma. "De Europese beurzen zijn de handelsweek zwak begonnen", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die net als Wiersma wees op de zorgen over een economische klap voor China. De Chinese bbp-cijfers over het tweede kwartaal, die deze week verschijnen, zullen naar verwachting "erg slecht" zijn, aldus Hewson. De focus ligt volgens de analist van CMC Markets op de Amerikaanse inflatiecijfers, die morgen verschijnen. Ook komen de eerste bedrijven deze week met cijfers over het tweede kwartaal. De olieprijzen noteren 2 procent lager. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Shell bijna een procent. ING zette het aandeel op de kooplijst. Volgens ING blijven de marktomstandigheden gunstig voor Shell, gezien de aanhoudend hoge grondstofprijzen. Shell kan daar optimaal van profiteren, aldus de analisten. Unilever en KPN wonnen een half procent. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 5 procent na een adviesverlaging door RBC. Het advies ging van Sector Perform naar Underperform en het koersdoel van 77,00 naar 42,00 euro. In de AMX verloor sectorgenoot WDP dik 5 procent en CTP meer dan 3 procent. AMG daalde ruim 2 procent. OCI ging aan kop met een plus van zo'n 2 procent. In de AScX verloren Vivoryon en Fastned tot 4,5 procent. TomTom was de enige stijger, met een bescheiden winst. Bron: ABM Financial News

