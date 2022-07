Reuters: Olieprijs kan flink omhoog zonder Russisch prijsplafond Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale olieprijs kan met 40 procent stijgen naar 140 dollar per vat als het Westen er niet in slaagt om een prijsplafond op Russische olie af te spreken, inclusief een speciale uitzondering die de Verenigde Staten voorstellen. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van uitspraken van een Amerikaanse overheidsfunctionaris. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen praat dinsdag met haar Japanse collega Shunichi Suzuki over het voorstel, aldus de official. Het doel is om een prijsplafond in te stellen dat ervoor zorgt dat het voor Moskou aantrekkelijk blijft om olie te exporteren maar zonder dat het Kremlin hiermee ook zijn oorlog in Oekraïne kan financieren. Japan heeft zijn zorgen geuit over een prijsplafond, dat mogelijk te laag wordt ingesteld, maar heeft een voorstel van 40 tot 60 dollar per vat niet meteen verworpen, citeert Reuters de Amerikaanse functionaris. De Europese Unie is ondertussen bezig met een gefaseerd embargo op Russisch olie en wil daarbij maritieme verzekeringen verbieden voor olietankers die Russische olie verschepen. Het Verenigd Koninkrijk zal vermoedelijk hetzelfde doen. Yellen ziet een prijsplafond als de manier om de olietoevoer op peil te houden en een verdere stijging van de olieprijs te voorkomen, die weer kan leiden tot een recessie. Daarom stelt Washington een uitzondering voor, namelijk dat orders met een maritieme verzekering die uitkomen onder het prijsplafond, uitgezonderd worden van sancties. Anders zouden miljoenen vaten Russische olie per dag vast komen te zitten door een gebrek aan verzekering. Als sancties worden geïmplementeerd zonder deze uitzondering, kan de olieprijs aanzienlijk stijgen naar 140 dollar per vat, maar er is wel wat onzekerheid over die schatting, volgens de overheidsfunctionaris. Europese, Britse en Amerikaanse bedrijven verzekeren en herverzekeren zo'n 90 procent van de oliescheepvaart, waardoor het voor Rusland moeilijk zou worden om olie te exporteren wanneer de sancties aan het einde van dit jaar in zouden gaan. De overheidsofficial denkt niet dat Rusland, India en China dit op kunnen vangen met hun eigen maritieme verzekeringen, aldus Reuters. Bron: ABM Financial News

