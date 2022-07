Olieprijs lager gesloten

Er zjn verschillende stemmen die zeggen, dat saoedi ook zo ongeveer aan zijn maximum capaciteit zit, hooguit zouden zij kunnen compenseren, wat andere staten niet kunnen leveren, ondanks toezeggingen, corona kan de vraag wel remmen op steeds meer plaatsen hoor je van terugkomst, maar hoe gevaarlijk is deze variant, is hij echt zo besmettelijk als griep en even gevaarlijk, laat hem dan gewoon op natuurlijke wijze uitwoeden, pijnlijk laten deze nieuwe uitbraken zien, dat de volksgezondheid sterk daalt, door dat we steeds verder van moeder natuur afleven en door mobiel en potcasten, we absoluut geen rust meer nemen, dat maakt ons zeer kwetsbaar!!