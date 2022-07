NN Group start klimaatactiefonds

Het klimaat veranderde inderdaad altijd al, maar deed daar tienduizenden jaren of langer over. Nu zien we significante veranderingen binnen een eeuw. Ra, ra hoe kan dat... Sla de talloze aanwijzingen maar lekker in de wind. Steek je kop in het steeds heter wordende woestijnzand. Kijk de andere kant op als er weer een afgebroken gletsjer langsraast en geloof vooral eminente wetenschappers niet als het je niet uitkomt.... en de aarde draaide voort....