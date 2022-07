ECB-bestuurder Holzmann verwacht forse renteverhoging - media

De oplossing is gewoon de lonen niet mee te laten stijgen met de inflatie of maar gedeeltelijk bv 30% en zo zal een dalende koopkracht de inflatie in tijd doen afnemen.

Met geld bij te drukken hebben ze de pijn niet genomen tijdens corona maar dat komt nu wel met wat uitstel.

Renteverhogingen zijn zeker effectief want halen de koopkracht nog meer onderuit en zo gaat het wat sneller.

De consument bepaald de economie niet het spaargeld.

En hoge energieprijzen wakkeren inflatie aan maar zijn eigenlijk ook de oplossing om inflatie onderuit te halen hoe raar dit ook klinkt.

Als we de winter ingaan met hoge energieprijzen komen we meteen in een zware recessie terecht en als er iets is wat inflatie meteen doet dalen is het wel een recessie.

Daarom komen we in mijn opinie eerst nog in een stagflatie terecht.