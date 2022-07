Chinese inflatie stijgt harder

Nou, op die cijfertjes zal Christientje wel een beetje jaloers zijn en vriend Powell zal er ook wel met een schuin oog naar kijken, alleen kunnen die chinesio's de cijfers heel makkelijk in hun eigen voordeel uit laten vallen!!

De aex had er van de week ook best zin in, zo groen als gras +2,83%, ik pieste lelijk naast de pot, mijn topspeler shell, stond ondanks 5 koopadviezen, een vooruitblik op een super 2e kw en de aankondiging, dat shell op de Maasvlakte, de grootste echt groene waterstof fabriek ter wereld gaat bouwen, toch helemaal onderaan in de aex-1,61%, daar door ging ik 1,3% nat, helaas pindakaas!!, onbegrijpelijk, maar ja er is zoveel onbegrijpelijk op de beurs op dit moment, daarom blijf ik toch maar zitten waar ik zit, volgens mij is die aex sprong, weer zo'n bekende eendagsvlieg piek in een zich ontwikkelende berenmarkt, want over de komende cijfers ben ik niet gerust en over de outlooks nog minder, behalve van mijn topspeler en ik denk ook de chipjes!!

Die knalde stevig omhoog, besi steigerde maar liefst 9,04% opwaarts!!, ik had van de week beter mijn oude vlammetje in top positie kunnen manoevreren, maar ik ben er nog niet zo gerust op, als echt die rente fors hoger gaat, al denk ik dat het recessie spook, dat snel zal afremmen!!

Metaal ging licht in herstel, na gunstige cijfers en voornemens uit china, bij Dalm is het gewoon kommer en kwel, we zijn al blij dat de boel niet verder zakt, want dan wordt het zelfs met de zuinige Picanto een probleem, om nog een grijpstuiver te verdienen, nu moeten statiegeld fles[j]sen de boel nog al eens redden!!, aperam ging 1,51% hoger, zijn grote broer 1,09%, groen amg bleef achter-2,03%!!

Opnieuw ging het vergroenende renewi fors hoger+3,44%, al voorzie ik bij ons een grote afvalbende, als het vuilbedrijf alle vuil gaat beprijzen en je moet minderen, nu de zwerfvuil hopen zullen er naar zijn, vrees ik!!

Als het beurspaard zo hoog steigert, dan krijgt kpn altijd hoogtevrees-0,38%!!

Ing, waarvan de geleerden geloven, dat hij met een mooie vooruitblik komt, komende maandag, had van de week, nog weinig voorsorteerders-0,14%!!

1 aandeel zakte krakend door alle bodems heen en dat was post nl, die liet maar eventjes 13,05% gaan, nu 13 is het ongeluksgetal, ik voorzie veel trammelant, bij de komende cijfers en heb daarom, gelukkig vroegtijdig afgebouwd!!, ik denk aan een daling naar 2€, maar zo pessimistisch ben ik normaal niet!!

Vandaag winterkost zaaien en uitpoten, want ongetwijfeld hebben we vele kostbare vitaminen en mineralen nodig, als die nijdas corona, stevig terug komt, hij begint nu zijn staart al te roeren, terwijl de zon op zijn hoogst staat, dat voorspelt niet veel goeds!!

Morgen komt een speciale vriend het WOORD bedienen, hij weet altijd, met een vleug gepaste humor, een appellerende preek neer te zetten, hij heeft wel iets van Nathan, die wist met een eenvoudig verhaal, over een rijke man, die het enige schaapje van een arme sloeber stal, het keiharde hart van de gelovige koning David te breken, herders die die gave hebben, zijn juweeltjes op de preekstoel, van hele grote waarde!!

Maandag hoop ik dat veel beleggers zich het zand uit de ogen wrijven en weer vol voor waarde grondstof bedrijven gaan, want de vraag van iex, aan zijn beleggers, wat zijn jullie populaire aandelen leert, dat ondanks fors berengegrom, velen net doen, alsof de stier hem al op zijn horens heeft genomen, nou als onvervalste bovenstemmer, houd ik natuurlijk niet van dat berengegrom, maar volgens mij mag die stier wel heel goed op zijn tellen passen, 1 verkeerde beweging en hij ligt plat!!, SJALOOM!!!