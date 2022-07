Wall Street richting rode opening na banenrapport

Fabeltje dat met rentes van 2- 3-4 % met inflatie van 8%++ door de rente groei zou worden afgeremd.Zoals de FED aangeeftdienen we naar een neutraal rente niveau te streven en dat is misschien 4%.'Gezond' niveau ...



Opvallend is dat bijna alle business kanalen en bijbehorende sites ons continu bestoken met verhalen over 'het gevaar' van hogere rentes.

Toevallig zijn bijna al deze commentatoren en analisten 'aandelenspecialisten'.Ze leven ervan...Echter er zijn maar 2 partijen die hogere rentes behoeven te vrezen nl overheden en investment banks met geligneerde 'broker' activiteiten.



Als eerder gesteld bij hogere rente is TINA voor aandelen voorbij....Roy,we zien over 12 maanden wie er gelijk heeft...Ik noteer!!!