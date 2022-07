AEX duikt in de min, in aanloop naar banenrapport VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend na een licht hogere opening lager, in aanloop naar het belangrijke banenrapport in de Verenigde Staten. Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 0,2 procent lager op 669,95 punten. "De winsten namen vanochtend steeds verder af, nu de aandacht gaat naar het banenrapport vanmiddag", aldus analisten van IG. "De Amerikaanse banengroei is een van de belangrijke pijlers voor de Federal Reserve en zorgde voor de hogere rentes. Beleggers zullen dan ook de banencijfers napluizen op signalen dat het vertrouwen in de economie rechtvaardig is", aldus IG. Enkele gouverneurs van de Amerikaanse centrale bank lieten zich al ontvallen het beteugelen van de hoge inflatie belangrijk te vinden, maar ook te verwachten dat een recessie vermeden kan worden. "De steeds opvlammende recessiezorgen op de financiële markten lijken inderdaad voorbarig te zijn, met een lage werkloosheid en de nog altijd sterke consumentenbestedingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Het arbeidsmarktrapport dat vanmiddag wordt gepubliceerd zal wellicht meer duidelijkheid geven." “Als de Amerikaanse arbeidsmarkt goed blijft presteren, zou de rente van de Fed tegen het einde van het derde kwartaal wel eens verdubbeld kunnen zijn, maar de inflatiecijfers van volgende week kunnen daar verandering in brengen”, meent marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verder. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0115. De olieprijzen daalden tot een procent, maar bleven wel boven de 100 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Philips en Unibail-Rodamco-Westfield tot 2,5 procent. Prosus en Randstad verloren juist tot 2,5 procent. In de AMX won Fugro 1,7 procent. Aperam verloor 1,2 procent. In de AScX ging de aandacht uit naar ForFarmers. Het veevoederconcern verwacht een lichte stijging van het EBITDA-resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, terwijl eerder juist op een substantiële daling werd gerekend. Het aandeel won 18,9 procent. Kendrion steeg daarnaast 8,9 procent. Bron: ABM Financial News

