Productie Nederlandse industrie fors gestegen

Het gaat supergoed met de economie en het wordt alleen maar beter. De daling van de euro t.o.v. dollar is super goed voor iedereen (ik ben blij dat we in de euro zitten), de beurs gaat supergoed en zal alleen maar verder omhoog gaan.

Bit coin is door een technische weerstand gespoten en zal weer heel snel de 60.000 dollargrens gaan opzoeken, en daarna kan bitcoin alleen maar omhoogspuiten.



Ik ben superblij dat ik in deze tijd leef, we leven echt in de mooiste tijd ooit en ik ben superblij dat ik in deze tijd leef.



Goud en Zilver zijn voorbij, het zijn beide barbaarse relieken van de prehistorie en hebben geen plaats meer in deze schitterende nieuwe tijd. Het koersverloop van beide metalen weerspiegelt dit prima (omlaag, omlaag en nog verder omlaag).