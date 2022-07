Flink herstel voor AEX, JET koerst 19% hoger

Wees gerust we gaan naar een AEX index tussen 500/600. Rente 10 jr DSL 4/6 %.Zeker is niets maar inflatie en recessie zijn een feit.Vanmorgen weer me zitten ergeren aan RTLZ. RABO econoom komt tot de conclusie we krijgen een recessie .Dit stootte op ongeloof bij de presentratice??. In het verdere commentaar werd door de deskundigen niet aangegeven dat de situatie rond Duise energiebedrijven zeer zorgelijk is.Scholz heeft uitgesproken dat de regering een 'energie Lehman' shock,'tracht te voorkomen..Dit betreft ook EON/RWE belangrijke NED. energie leveranciers.Blijkbaar is dit nieuws niet doorgedrongen.



Vermelden van de gasprijs is belangrijker dan staatjes over inverse rentestructuur.Zegt niets,immers normale reactie als de markt aandelen in de uiverkoop heeft. Geld wordt gestald in obligaties,vaak in het meest liquide segment.