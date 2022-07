Exxon Mobil verdient fors aan stijgende energieprijzen

Ze rekenen zich natuurlijk wel rijk, maar een winst, die in 1 kw verdriedubbeld lijkt me nog niet zo'n gek vooruitzicht, voor mij de reden om afgelopen week mijn grote weging van shell, in mijn porto, nog maar eens wat uit te breiden, zo als het er nu bij staat lijkt me dit gewoon 1 van de weinige mogelijkheden, om toch nog een paar knaken te verdienen en klimaatridders, die dit met afgrijzen lezen; ho even, shell heeft van de week een zonne project op de Filipijnen op poten gezet, dat 1 gigawatt zonnestroom moet gaan leveren, dus veel minder vuil gas producerend shell, die al meer zonnestroom gaat leveren, het gaat u well!!

Het aexje vroeg weer een dansje aan van de week, een hele leuke groene start, maar je kunt er haast de klok op gelijk zetten, een rodeo op het eind, alleen het leuke dividend, van dat superbedrijf, hierboven, zorgde er voor, dat ik nog net groen, de week uitging+0,5%!!

Shell toverde dan nog 0,95%+ op het bord, kpn ook nog een klein winstje+0,68%, de grote winnaar was de vuil opruimende recycler, die van zijn naam steeds meer werk maakt, re[nieuwi], die pluste 4,68%!!

De grote doelmisser was besi, na teleurstellende outlook berichten, uit het verre oosten, zakten de kleinere chippers door alle bodems heen besi-12,82%, gelukkig heb ik aan mijn water gevoeld, dat ik hier nu niet vet in moet zitten, dus is de schade niet dramatisch!!

Metaal is de laatste weken ook een heel droevig verhaal op de beurs en helaas niet alleen daar, op de beurs plofte aperam eventjes 9,42% naar beneden, na dat snert advies van dat drama bankje van Joetje, daar hecht ik niet zoveel waarde aan, maar des te meer aan het koersbord bij Dalm en daar is rvs bijna van het koersbord afgevallen, zo hard is hij in een paar weken tijd gezakt-60%, daar wordt ik dus niet vrolijk van, schijnbaar vrezen de Dalmieten ook een zware valpartij, hier in europa, gevalletje van, met je eigen kogels je zelf dood schieten; china kan met het behoorlijk goedkopere gas, dat naar europa had gegaan, als we roebeltjes hadden willen dokken, veel goedkoper produceren dan wij, echt weer zo'n super slim zaken doen, zoals we dat van europa gewent zijn!!

Stuiterbal rente stond van de week ook weer op plek 1 op het podium, de hoogste score voor heen en weer vliegerij!!, ingtje deelde in de neergang-3,51%, ik denk dat, dat arme ventje uit de usa zich 6 slagen in de rondte lacht met zijn shorties ing en asml!!

Die leeglopende beursband is besmettelijk, want ik moet straks eerst mijn krantenfiets op zijn kop draaien, want daar begint de boel ook leeg te lopen, daarna schoon schip maken op de tuin, door de regelmatige regen groeit het prima, maar de rugt[ onkruid] koers ook vooraan in het peleton, maar je weet het; geen rucht, dan ook geen vrucht, als dat onkruid niet op je akker wil groeien, dan kun je de vrucht zeker vergeten, dus schoon en los is het devies, trouwers ook handig op de beurs, posities niet helemaal in het ravijn laten storten, maar vroegtijdig afbouwen, als er geen muziek meer in zit!!

Morgen alle beurszorgen heerlijk op het nachtkastje laten leggen en ons laven aan de echte eeuwig blijvende rijkdom; het WOORD, in de prachtige proloog van het Johannes Evangelie staat, dat het WOORD de HEILAND is, rode koersen bestaan daar niet, hoe dichter je naar HEM toeleeft, hoe rijker HIJ je maakt!!

Maandag hoop ik dat de opnieuw goede berichten uit china een keer gaan brengen, in de almaar meer downside gaande koersen, vreemd dat goud nog niet op 2500$ staat en wie snapt nog wat van flow traders, ik niks, nu ja als het bij meerdere pensioenfondsen gaat doordringen hoe uitermate stupid ze zijn geweest, om het meest zoden aan de klimaatdijk zettende shell af te danken en weer een ereplaats in hun porto terug gaan geven, dan denk ik dat bij mij heerlijk groen overvloedig aanwezig zal zijn, y hope so!!, SJALOOM!!!