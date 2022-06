Citi geeft koopadvies voor Air France-KLM

Wonderlijk dat ze dit aan durven, dit lijkt me nog steeds een van de slechtste beleggingen op het damrak. Een zomer waarvan we nu al weten dat een hoop vluchten gecanceld gaan worden of al zijn, ik denk dat de problemen rond personeel te kort gaan zorgen dat de cijfers van KLM-Air France diep diep rood zullen zijn. Het is wat mij betreft alleen maar wachten op een staking in Frankrijk om het plaatje compleet te maken.