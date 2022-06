Inkoopmanagers en inflatiecijfers op de agenda

AEX oversold en voorsorterend op einde 1e halfjaar.



Indices (o.a. AEX) en individuele aandelen sluiten aanstaande donderdag het eerste half jaar af. Afgelopen vrijdag werd vanuit een oversold situatie een forse beweging gestart volgend op de correctie van AEX 715 (8 juni) naar 632.

Professionele partijen zijn gebaat bij hoge slotkoersen hetgeen hun beloning ten goede komt. Maar wat na 30 juni? Opnieuw dalende koersen of toch niet? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden om reden dat binnen een Index (AEX bijvoorbeeld) aandelen noteren die relatief weinig koersverlies hebben, maar andere juist behoorlijke averij hebben opgelopen. Hierin schuilt mogelijk ook het antwoord. Het kiezen of mijden van een specifieke sector heeft directe gevolgen voor de performance. Maar de keuze voor defensieve, cyclische of rentegevoelige (Tech)stocks is behoorlijk ingewikkeld. Inflatieverwachtingen en hieraan gerelateerde rentestanden geven momenteel geen duidelijk beeld en zijn onderhevig aan forse schommelingen. Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat door de huidige geopolitieke spanningen, energie, grondstoffen en voedselschaarste op zijn minst groeivertraging zal optreden wat zijn weerslag zal geven op de resultaten van beursgenoteerde bedrijven.



Maar als bedrijven hierop (kunnen!) anticiperen en dus in staat blijken te zijn kosten evenredig of althans gedeeltelijk te laten dalen in combinatie met lagere omzet- en winstcijfers? Dan blijven de gevolgen van winst- en groeivertraging voor die specifieke bedrijven wellicht beheersbaar en valt de schade mee.



Het moge duidelijk zijn dat de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar qua richting van beurzen, rente en valuta erg moeilijk en vrijwel niet te voorspellen zijn. Echter een sterke Amerikaanse dollar kan op termijn nadelige gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie. Daarentegen importeren wij (eurolanden) inflatie door de relatief lage Euro. Het streven en sturen van Euro/Dollar verhoudingen binnen gewenste bandbreedtes met rentetarieven is een in ieder geval voor Europa een complexe en lastige opgave. Echter is er een alternatief indien de verhoudingen te veel gaan afwijken: interventie de Centrale Banken. Om die reden is er dus zeker geen ‘garantie’ dat Euro/Dollar door level 103,50 gaat of zelfs richting pariteit of lager. Menigeen is van mening dat de Dollar blijvend aan kracht blijft winnen, juist dan kan een omslag snel plaatsvinden.



Het is niet onverstandig bedachtzaam te werk te gaan en alert te blijven op veranderingen. Dit geldt voor valuta, aandelen/indices en edelmetalen. De markt is erg volatiel en winsten draaien snel naar verliesposities indien slecht gemanaged. Maar gelukkig hebben Traders een plan, buy en hold beleggers vaak een excuus.



Bijlage: Chart AEX.